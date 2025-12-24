پخش زنده
سازمان هواشناسی ضمن پیش بینی بارش برف و باران در استانهای واقع در غرب کشور، برای برخی شهرهای صنعتی هشدار آلودگی سطح نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و بنابر اعلام سازمان هواشناسی، با ورود سامانه بارشی جدید از غرب کشور، برای استانهای کردستان، کرمانشاه، ایلام، زنجان، لرستان، و به صورت پراکنده برای برخی نقاط همدان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران، جنوب استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، ارتفاعات البرز غربی و مرکزی، ارتفاعات و دامنههای زاگرس مرکزی بارش برف و باران و گاهی وزش باد پیشبینی میشود.
با استمرار پایداری جوی و تقویت وارونگی دما هشدار نارنجی آلودگی هوا برای شهرهای صنعتی تهران، اصفهان و کرج صادر شده است. در این شرایط افزایش غلظت آلایندهها، موجب افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای تمام گروهها خواهد شد و در صورت مهار نشدن منابع آلاینده در مناطق پرتردد و صنعتی شاخص آلودگی هوا به آستانه خطرناک خواهد رسید.
فردا در استانهای ساحلی دریای خزر، شرق اردبیل، و خراسان شمالی بارش باران گاهی وزش باد و در ارتفاعات مناطق سردسیر بارش برف رخ خواهد داد. جمعه در غرب سواحل بارش ادامه خواهد داشت. شنبه با ورود سامانه بارشی جدید در بخشهایی از شمال غرب، غرب، ارتفاعات و دامنههای زاگرس مرکزی ابرناکی، بارش باران و برف و کاهش دما پیشبینی میشود.
در شرایط آلودگی هوا توصیه شده، مصرف سوختهای فسیلی، و فعالیتهای صنعتی آلاینده، مدیریت و کنترل شود، شهروندان از تردد غیر ضروری و حرکات ورزشی در فضای بازخودداری کنند، و شاخصهای آلودگی هوا از طریق دستگاههای مربوط به منظور اتخاذ تصمیمات مقتضی برای حفظ سلامت شهروندان پایش و مدیریت شود.