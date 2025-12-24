پخش زنده
بر اساس توافق گمرک ایران و جمهوری آذربایجان روزانه ۱۲۰ تا ۱۴۰ کامیون صادراتی یخچالدار از مرز جدید آستارا خارج میشوند و مجموع کامیونهای خروجی از دو مرز قدیم و جدید به ۳۵۰ تا ۳۷۰ دستگاه در روز افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست مدیران گمرک ایران و جمهوری آذربایجان با محوریت راهاندازی مرز جدید آستارا برای خروج کامیونهای صادراتی یخچالدار در آستارا برگزار شد. در این نشست مقرر گردید این کامیونها پس از انجام تشریفات گمرکی، به صورت مستقیم از مرز جدید خارج شوند.
مدیرکل گمرک آستارا با اشاره به نتایج این مذاکرات اعلام کرد: بر اساس توافق با طرف آذری، پذیرش روزانه حداکثر ۱۲۰ تا ۱۴۰ کامیون یخچالدار صادراتی از مرز جدید انجام میشود که در همین راستا، شب گذشته خروج ۴۰ کامیون به صورت آزمایشی انجام شد و این روند تا رسیدن به سقف توافقشده ادامه خواهد داشت
وی در ادامه افزود: مجموع خروجی کامیونها از دو مرز قدیم و جدید آستارا به طور میانگین به ۳۵۰ تا ۳۷۰ دستگاه در روز افزایش خواهد یافت.
بیش از دو هفته پیش، شاهد تشکیل صفهای طولانی کامیونها در مرز آستارا بودیم؛ بهطوریکه تعداد کامیونهای متوقفشده در این مرز به بیش از ۲ هزار دستگاه میرسید.