پویانمایی سینمایی «افسانه سپهر» و فیلم سینمایی «احمد» از امروز چهارشنبه سوم دی در سینماهای سراسر کشور اکران می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پویانمایی «افسانه سپهر» به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی به سرگروهی پردیس سینمایی هویزه با پخش بهمن سبز از چهارشنبه سوم دیماه اکران شود.
همچنین فیلم «احمد» ساخته امیرعباس ربیعی به سرگروهی پردیس سینمایی فرهنگ با پخش بهمن سبز از چهارشنبه سوم دیماه به روی پرده سینماها میرود.
فیلم «احمد» روایتی از تلاش های شهید احمد کاظمی در زلزله بم است. تینو صالحی، توماج دانش بهزادی، ساره رشیدی، مهیار شاپوری، عباس جلیلزاده، عماد درویشی ... بازیگران این فیلم سینمایی هستند.