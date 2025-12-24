پخش زنده
بر اساس اطلاعات مرکز پایش کیفیت هوای کشور شاخص کیفیت هوای چندین شهر صنعتی در ساعات ابتدایی امروز در وضعیت قرمز و ناسالم قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، بر اساس داده های سامانه پایش کیفی هوای کشور، تا ساعت ۰۶:۰۰ صبح امروز، کیفیت هوا در تعدادی از شهرهای صنعتی کشور در محدوده قرمز و ناسالم برای همه گروهها و ناسالم برای گروههای حساس ثبت شده است.
در این میان، شهر اصفهان با شاخص ۱۶۴ در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروهها قرار دارد. پس از آن قزوین با شاخص ۱۶۰، تهران با ۱۵۶، کرج با ۱۵۵ و ارومیه با ۱۵۱ نیز شرایط مشابهی را تجربه کردهاند.
همچنین کیفیت هوا در برخی دیگر از شهرها در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس گزارش شده است. بر این اساس، قم با شاخص ۱۴۶، تبریز با ۱۴۰، اراک با ۱۳۷، مشهد با ۱۲۵ و اهواز با ۱۱۵ در این محدوده قرار دارند.
با تداوم پایداری جوی و تقویت وارونگی دما سازمان هواشناسی هشدار نارنجی آلودگی هوا برای شهرهای صنعتی تهران، اصفهان و کرج صادر کرده است.
کارشناسان توصیه میکنند در شرایط کنونی، کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و سایر شهروندان نیز فعالیتهای سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.