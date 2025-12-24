پخش زنده
بر اساس اعلام جمعی از کشاورزان استان به ویژه در شهرستان بجنورد و شهرستان گرمه بخش عمدهای از پیازکاران به علت قیمت پایین خریداری این محصول از فروش پیاز به دلالان و بازار خودداری کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ پیاز از کشاورز ۱۵ هزار تومان خریداری میشود، اما در مقابل با قیمت بیش از ۵۰ هزار تومان در ۵ کیلومتر آن طرفتر در وسط شهر به فروش میرسد.
همین مسئله باعث شده که پیازکاران از تحویل محصول، حتی به نهاد دولتی خودداری کنند.
این در حالیست که رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی اعلام کرده سازمان تعاون روستایی اقدام به خرید پیاز کشاورزان با قیمت ۱۵ تا ۱۹ هزار تومان نموده و این خرید تا جایی ادامه داشته که کشاورزان اقدام به فروش کردهاند.
بهترین راهکار را باید نهاد تنظیم بازار که وزارت جهاد کشاورزی است پیدا و اجرایی کند.