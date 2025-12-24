

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای مازندران با بیان اینکه پاییز ۱۴۰۴ در این استان از نظر میانگین بارندگی دومین پاییز کم‌باران مازندران در ۵۵ سال اخیر بود، گفت: میانگین بارندگی‌های پاییزی امسال مازندران ۱۲۰.۶ میلیمتر بود که ۴۸ درصد کمتر از پاییز ۱۴۰۳ است و در مقایسه با مدت مشابه دوره درازمدت نیز ۴۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

فرهاد خلردی افزود: بر اساس آمار‌های ثبت شده از ایستگاه‌های باران‌سنجی این شرکت در مناطق مختلف استان، در سه ماه ابتدایی سال آبی جاری -یکم مهر تا پایان آذر ۱۴۰۴- بارندگی‌های استان در سه منطقه غربی، مرکزی و شرقی استان نسبت به پارسال و دوره درازمدت روندی کاهشی داشت و پاییز امسال بر خلاف سال‌های گذشته بیشترین کاهش بارندگی در حوضه غربی مازندران ثبت شد.

وی ادامه داد: بیشترین میزان افت بارش‌های مازندران طی سه ماه اخیر مربوط به غرب مازندران است که ۱۳۳.۸ میلیمتر بارندگی داشت و کاهش ۵۵ درصدی بارش‌ها نسبت به پاییز ۱۴۰۳ را نشان می‌دهد. در مقایسه با دوره درازمدت نیز بارندگی‌های غرب مازندران طی پاییز امسال ۵۰ درصد کمتر شده است.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای مازندران خاطرنشان کرد: در مناطق مرکزی استان نیز ۱۱۴.۹ میلیمتر بارندگی ثبت شد که ۴۷ درصد کمتر از پاییز پارسال و ۴۳ درصد کمتر از پاییز دوره درازمدت است.

به گفته خلردی، میزان بارش‌ها در مناطق شرقی استان طی سه ابتدایی سال آبی جاری –یکم مهر تا پایان آذر امسال- ۱۲۱.۹ میلیمتر بود که در مقایسه با پاییز پارسال ۲۹ درصد و نسبت به آمار مدت مشابه دوره درازمدت ۳۸ درصد کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: پاییز امسال کمترین میزان کاهش بارندگی‌ها در محدوده شرقی استان و بیشترین میزان کاهش بارندگی‌ها در منطقه غربی استان ثبت شده است.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای مازندران ابراز امیدواری کرد در زمستان و سه ماه دوم سال آبی جاری بارش‌های بیشتری در استان داشته باشیم تا بخشی از عقب‌ماندگی‌های آماری جبران شود و به افزایش ذخیره آب در مخزن سدها، آب‌بندان‌ها و سایر منابع آبی کمک کند.