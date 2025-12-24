پخش زنده
امروز: -
گیتی پسند و پالایش نفت اصفهان امروز به مصاف حریفان خود میروند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در مسابقات هفته بیستم لیگ برتر فوتسال آقایان امروز بهشتیسازه گرگان وگیتیپسند اصفهان همچنین پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت شازند ساعت ۱۶ امروز چهارشنبه سوم دی ماه به مصاف هم میروند.
در این هفته، صدرنشین مقتدر لیگ یعنی گیتیپسند اصفهان در دیداری خارج از خانه مقابل بهشتیسازه گرگان قرار میگیرد.
گیتیپسند که در طول فصل ثبات فنی قابل توجهی داشته و با فاصلهای مطمئن در صدر جدول ایستاده، بهخوبی میداند که لغزش در این مقطع میتواند حاشیه امنش را کاهش دهد. از سوی دیگر، بهشتیسازه که در پایین جدول روزهای سختی را میگذراند، برای بقا چارهای جز ارائه یک بازی فشرده، کماشتباه و مبتنی بر کنترل ریتم ندارد. این مسابقه تقابل تجربه و ساختار با انگیزه و اجبار است؛ جدالی که معمولاً خطرناکتر از آن چیزی است که روی کاغذ به نظر میرسد.
دربی نفتی بین پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت شازند نیز از جمله بازیهایی است که پیشبینی آن آسان نیست. دو تیم با سبک بازی نزدیک به هم، بیشتر بر قدرت بدنی، نظم دفاعی و استفاده از ضربات ایستگاهی تکیه دارند و همین موضوع میتواند مسابقهای کمگل، اما پرفشار را رقم بزند؛ دیداری که یک تصمیم یا یک خطا ممکن است سرنوشت آن را تعیین کند.