

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیر بهره‌برداری و نگهداری از سد و شبکه گلورد از توقف فرآیند ساخت چهار ساختمان نیمه‌کاره غیرمجاز در حریم کیفی سد گلورد خبر داد و گفت: با اقدام به موقع همکاران و همراهی ویژه دادستان محترم شهرستان بهشهر، چهار ساختمان غیرمجاز در حال ساخت واقع در حریم سد گلورد تخریب و از ادامه عملیات جلوگیری شد.

محمدحسن شکیبافر با بیان این‌که ساخت‌وساز در حریم منابع و تاسیسات آبی ممنوع است، اظهار کرد: با مشاهده اقدام چهار تن از مالکان زمین‌های واقع در حریم کیفی سد گلورد برای ساخت بنا در این زمین‌ها بلافاصله فرآیند قانونی برای پیشگیری از ادامه ساخت‌وساز آغاز شد که پس از اخطار‌های مکرر، در نهایت با ورود دادستان و به حکم قانون این عملیات متوقف شد.

وی افزود: هر گونه ساخت‌وساز در زمین‌های حاشیه دریاچه سد‌ها که در محدوده حریم آن قرار دارند در حالت عادی ممنوع و در صورت لزوم نیز منوط به تایید و صدور مجوز از سوی وزارت نیرو است.

مدیر بهره‌برداری و نگهداری از سد و شبکه گلورد خاطرنشان کرد: هرچند که مالکیت چهار قطعه زمین یاد شده متعلق به چهار شهروندی است که اقدام به ساخت بنا کرده بودند، اما به دلیل قرار داشتن زمین‌ها در حریم دریاچه سد، طبق قانون اجازه ساختمان‌سازی در آن صادر نمی‌شود.

شکیبافر اظهار کرد: خوشبختانه با اقدام به موقع برای مقابله با این ساخت‌وسازها، پیش از این‌که هزینه بیشتری توسط مالکان انجام شود، از بروز خسارت بیشتر به این شهروندان نیز پیشگیری شد.

وی با اشاره به تکالیف قانونی شرکت آب منطقه‌ای مازندران برای پیشگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در حریم و بستر منابع آبی، تصریح کرد: قانون‌گذار در این زمینه تکلیف شرکت‌های آب منطقه‌ای را روشن کرده و بر همین اساس نیز اقدام به مقابله با هرگونه ساخت‌وساز در حریم دریاچه سد‌ها می‌شود.

مدیر بهره‌برداری و نگهداری از سد و شبکه گلورد ادامه داد: بر اساس آیین‌نامه‌های مربوطه، برای دریاچه‌ها و مخازن سد‌ها و برکه‌های تامین آب، حریم ۱۵۰ متری در نظر گرفته می‌شود.

شکیبافر ادامه داد: اهمیت حفاظت از حریم دریاچه سد و منابع آبی و پیشگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، زمانی که از این منابع برای تامین آب آشامیدنی استفاده شود افزایش می‌یابد. سد گلورد قرار است تامین کننده آب اشامیدنی شرق مازندران باشد و جلوگیری از ساخت‌وساز در حریم آن یکی از الزامات توجه به بهداشت آب آشامیدنی مردم منطقه است.

شکیبافر از همه شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفاتی از قبیل تصرف زمین‌های حریم و بستر منابع آبی و ساخت‌وساز در محوطه سازه‌ها و تاسیسات آبی موضوع را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۷۹۱۰۰ اطلاع دهند تا بلافاصله برای پیگیری اقدام شود.