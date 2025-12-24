به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در هفته هشتم لیگ برتر والیبال مردان امروز چهارشنبه، سوم دی ساعت ۱۶ تیم سپاهان اصفهان در سالن ملت به مصاف استقلال گنبد می‌رود.

کار سپاهان برای کسب ششمین برد راحت‌تر است چرا که این تیم باید امروز به مصاف استقلال گنبد برود؛ استقلال با دو برد، پنج باخت و پنج امتیاز در رتبه دوازدهم جدول قرار دارد و سپاهان هم از ابتدا خود را به عنوان یکی از مدعیان نشان داده است.

ناظر فنی این دیدار محمد ابراهیم زاده، ناظر داوری محمد شاهمیری، داور اول امید فولادی وندا، داور دوم علیرضا پور دهقان و داور ویدئوچک هم جواد مرآتی است.