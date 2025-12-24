به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران با بیان اینکه برای اصلاح و ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز محور‌های ارتباطی استان به ۲ همت اعتبار نیاز است، گفت: ایمن سازی محور کندوان از برنامه‌های اصلی راهداری استان است

محسن محمدنژاد افزود: ریزش سنگ از مشکلات جدی محور‌های کوهستانی مازندران است و طی ۲ سال گذشته هزینه‌های سنگینی برای ایمن سازی کندوان انجام شده است.





او ادامه داد: در این مدت طرح تورسنگی در محور کندوان عملیاتی شد و در نتیجه این عملیات طی دو سال گذشته فوتی ناشی از ریزش سنگ در محور کندوان ثبت نشده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران با اشاره به استاندارد‌های بین‌المللی نگهداری راه‌ها گفت: طبق عرف جهانی، سه تا شش درصد هزینه ساخت راه باید صرف نگهداری شود، اما اعتباری که در حال حاضر تخصیص داده می‌شود، حدود ۱۰ درصد نیاز واقعی است و این موضوع باعث بروز برخی کاستی‌ها در راه‌ها شده است.





محمدنژاد بریدگی‌ها را محل افزایش تصادفات منجر فوتی عنوان نمود و گفت: امسال ۶ دستگاه بریدگی با ۱۸۰ میلیارد تومان تبدیل به دوربرگردان شده است در حالی که حدود ۸۰ دستگاه بریدگی ناایمن در استان وجود دارد که هر بریدگی برای تبدیل به دور برگردان به ۲۵ تا ۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی به وجود ۱۰ هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی و روستایی استان اشاره کرد و گفت: ایجاد حفاظ میانی جاده‌های مازندران اولویت راهداری است که امسال ۱۶ کیلومتر با سرمایه گذاری ۲۴۰ میلیارد تومان عملیاتی شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران به انجام خط کشی به طول یک هزار ۹۱۰ متر با ۷۶ میلیارد تومان در سال جاری اشاره کرد و بیان داشت: برای خط کشی ۶ هزار کیلومتر از جاده‌های استان نیاز حدود ۲۰۰ میلیارد تومان است، در واقع اعتبارات این بخش اصلا جوابگو نیست.

محمد نژاد گفت: ایجاد روشنایی طولی و نقطه‌ای در محور‌های استان از ماموریت‌های مهم راهداری است که امسال ۱۱ کیلومتر با ۳۳ میلیارد تومان انجام شد.

وی با بیان اینکه روشنایی نقطه‌ای در راه‌های روستایی مازندران به خصوص در تقاطع خطرناک از دیگر طرح‌های مهم راهداری استان است، ادامه داد: طرح روشنایی نقطه‌ای در راه‌های روستایی استان امسال در ۳۰ تقاطع با ۱۶ میلیارد تومان انجام شده است.

مدیر کل راهداری استان به انجام ۳۵۰ کیلومتر روکش آسفالت در راه‌های اصلی و ۷۱ کیلومتر در راه روستایی مازندران در سال جاری اشاره کرد و گفت:۶۹ کیلومتر راه روستایی جدید امسال ساخته شده است که یک هزار و ۲۰۰ خانوار از این راه روستایی بهره‌مند شدند.

محمد نژاد با بیان این که هوشمند سازی جاده‌ای با فعالیت ۱۸۱ سامانه هوشمند به مرحله خوبی رسیده است، گفت: امسال ۷۰۴ میلیون پلاک خوانی از طریق این سامانه‌ها انجام شد که ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تخلف ثبت شده است.

وی به وجود ۵۸ دوربین نظارت تصویری به صورت برخط در محور‌های مازندران اشاره کرد و گفت: سه دستگاه نیز تخلف اضافه تناژ در محور‌های مازندران فعال است.

محمد نژاد با بیان این که نیمی از تماس‌های تلفنی با سامانه۱۴۱ برای اطلاع از وضعیت راه‌های کشور مرتبط با راه‌های مواصلاتی مازندران است، گفت: یکی از برنامه‌های مهم امسال در راهداری حذف سرعت گاه‌های غیر مجاز و اصلاح آن است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران با اشاره به این که از ۹۶۰ سرعتکاه برون شهری مازندران ۳۶۰ سرعت گاه بدون مجوز بوده است که عمده آن حذف شد، گفت: تمامی سرعتکاه‌های مازندران نیز رنگ آمیزی شده است.

وی تصریح کرد: ۱۵۰ دستگاه از سرعتکاه‌های مازندران نیز اصلاح شده و بدون مجوز شورای ترافیک مازندران ایجاد سرعتکاه‌های جدید ممنوع است.