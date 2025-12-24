فرمانده قرارگاه مقابله با سرقت فراجا در کرمان گفت:باید به‌گونه‌ای با خریداران اموال مسروقه برخورد شود که دیگر انگیزه‌ای برای خرید اموال مسروقه نداشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،️فرمانده قرارگاه مقابله با سرقت فراجا، در بازدید از پلیس استان کرمان بر اهمیت فرهنگ سازی در زمینه خود مراقبتی تأکید و خاطر‌نشان ساخت: مردم باید مراقبت از اموال خود را به‌عنوان یک فرهنگ در زندگی روزمره نهادینه کنند.

️سردار "نوری‌نژاد" با اشاره به نقش اتباع بیگانه در برخی جرائم، تصریح کرد: اتباع غیرمجازی که مرتکب جرم می‌شوند، باید از کشور طرد شوند تا امنیت عمومی خدشه‌دار نشود.

️وی عملکرد استان کرمان در حوزه پیشگیری از سرقت را مطلوب ارزیابی و از تلاش‌های فرمانده انتظامی استان کرمان، قدردانی کرد.

️سردار "نوری‌نژاد" در ادامه بر لزوم ترویج طرح "نگهبان محله" و استفاده از "سامانه مها" تأکید و بیان داشت: این طرح‌ها باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود تا با مشارکت مردم، امنیت محلات و اماکن در زمینه پیش گیری از سرقت، بیش از پیش تأمین شوند.