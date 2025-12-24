به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران گفت: کشتی حامل بیش از سه هزار تن گندم کیفی خارجی، در چارچوب مجوز ۳۰ هزار تنی واردات گندم از کشورهای حاشیه دریای خزر، وارد بندر نوشهر شد و هم‌اکنون عملیات تخلیه و انتقال این محموله به مراکز ذخیره‌سازی غرب استان مازندران در حال انجام است.

سید محمد جعفری گفت: با ورود و تخلیه این کشتی، تاکنون حدود ۳۰ هزار تن گندم کیفی خارجی به استان وارد شده است که پس از اختلاط با گندم‌های موجود، که عمدتاً از گندم‌های مرغوب تولید داخل کشور هستند، به آرد استاندارد و مناسب برای تولید نان تبدیل می‌شود.

وی افزود: این آرد پس از فرآوری، در اختیار نانوایان استان قرار خواهد گرفت و نقش مؤثری در بهبود کیفیت نان مصرفی مردم ایفا می‌کند.

سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی مازندران با اشاره به هدف پهلودهی این کشتی در بندر نوشهر تصریح کرد: این اقدام با هدف تأمین و پوشش نیاز مناطق غربی استان انجام شده و نقش مهمی در پایداری زنجیره تأمین گندم، ارتقای کیفیت آرد و استمرار تولید نان با کیفیت در سطح استان مازندران دارد.

جعفری در پایان، ضمن قدردانی از پیگیری‌ها و هماهنگی‌های دکتر مهدی یونسی استاندار مازندران، برای تسهیل فرآیند تأمین و توزیع گندم و تقویت امنیت غذایی استان، از حمایت‌های دکتر سید سعید راد، معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، در تأمین گندم کیفی از بنادر استان مازندران تقدیر کرد.