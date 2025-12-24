پخش زنده
امروز: -
وزیر کشور ترکیه اعلام کرد که یک هواپیمای مسافربری حامل محمد علی الحداد رئیس ستاد ارتش لیبی و چهار نفر دیگر، سقوط کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی یرلی کایا گفت که این هواپیما روز سهشنبه تقریباً ۳۰ دقیقه پس از برخاستن و اندکی پس از ترک فرودگاه بینالمللی اسنبوغای آنکارا، ارتباط خود را با برج مراقبت از دست داد.
وزیر کشور ترکیه در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: این هواپیما ساعت ۱۷:۱۰ به وقت گرینویچ پرواز کرده و ارتباط رادیویی آن ساعت ۱۷:۵۲ به وقت گرینویچ قطع شده است.
وی گفت که این هواپیما هنگام پرواز بر فراز منطقه هایمانا در آنکارا درخواست فرود اضطراری داده بود، اما پس از آن ارتباط قطع شد.
یرلی کایا توضیح داد که چهار نفر دیگر نیز در این هواپیما بودند.
دادههای ردیابی پرواز نشان میدهد که پروازهای دیگر به مقصد فرودگاه آنکارا تغییر مسیر دادهاند.
وزارت دفاع ترکیه پیش از این، از سفر از فرمانده ارتش لیبی به این کشور خبر داده و اعلام کرده بود که او با یاشار گولر وزیر دفاع ترکیه و سلجوق بایراکتاراوغلو همتای ترکیهای خود و دیگر فرماندهان نظامی ترکیه دیدار کرده است.
تصاویر پخش شده در شبکههای تلویزیونی ترکیه، درخشش نوری را نشان میدهد که گفته میشود این هواپیمای سانحه دیده است.