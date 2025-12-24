مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان

در گفتگوی ویژه خبری

از افزایش چشمگیر استقبال مردم، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، از مراسم اعتکاف خبر داد و گفت: امسال پیش‌بینی می‌شود بیش از ۳۰ هزار نفر در مساجد استان معتکف شوند.

حجت الاسلام عباسعلی گرزین با اشاره به فراگیری قابل توجه مراسم اعتکاف در سال‌های اخیر گفت: اعتکاف از رویش‌های مهم انقلاب اسلامی است و اگرچه در گذشته نیز وجود داشته، اما میزان اشتیاق و حضور مردم، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است.

وی افزود: سال گذشته بیش از ۲۵ هزار نفر در مساجد استان گلستان معتکف شدند که حدود ۱۵ هزار نفر از آنان را نوجوانان و جوانان تشکیل می‌دادند و این نشان‌ می دهد گرایش نسل جدید به معنویت پررنگ است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه سال گذشته ۳۲۷ مسجد میزبان معتکفان بود، گفت: امسال تاکنون ۳۴۸ مسجد آمادگی خود را برای برگزاری مراسم اعتکاف اعلام کرده‌اند و با توجه به استقبال مردمی، پیش‌بینی می‌شود تعداد مساجد به بیش از ۳۵۰ مسجد و شمار معتکفان به ۳۰ هزار نفر برسد.

گرزین با بیان این که اعتکاف امروز یک حرکت کاملاً مردمی است، افزود: بخش عمده میزبانی، پشتیبانی، ثبت‌نام و برنامه‌ریزی‌ها توسط خود مردم و نیروهای داوطلب انجام می‌شود و در همین راستا، ستاد مردمی اعتکاف به‌صورت خودجوش در استان فعال شده است و نقش محوری در برگزاری این مراسم دارد.

وی از همکاری ویژه آموزش و پرورش در مراسم اعتکاف هم خبر داد و گفت: امسال به‌ ازای هر ۱۵ دانش‌آموز معتکف، یک مربی یا معلم پیش‌بینی شده است و بیش از هزار و ۲۰۰ مربی برای این منظور آموزش دیده‌اند تا نوجوانان بهره بیشتری از فضای اعتکاف ببرند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان به برنامه‌های محتوایی ویژه اعتکاف امسال اشاره کرد و افزود: با توجه به تقارن ایام اعتکاف با سالروز ولادت امیرالمؤمنین(ع) و سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، برنامه‌های فرهنگی و محتوایی با محور مکتب شهید سلیمانی و ترویج روحیه حماسی و معنوی تدارک دیده شده است.

وی با بیان اینکه شعار ملی اعتکاف امسال «معنویت، اتحاد و استقامت» انتخاب شده است، گفت: اعتکاف با اثرگذاری عمیق و ماندگار در زندگی فردی و اجتماعی و فرصتی برای تقویت سرمایه اجتماعی، آرامش روانی جامعه و بازگشت به هویت معنوی است.

گرزین گفت: مردم استان می توانند با ثبت‌نام، میزبانی یا مشارکت‌های مردمی و خیرخواهانه، در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم معنوی سهیم باشند.

به گفته وی، علاقه مندان برای شرکت در مراسم معنوی اعتکاف می توانند تا ١٠ دی با ارسال عدد ۵ به ٣٠٠٠٢٧٩٨ برای حضور در مراسم معنوی اعتکاف ثبت نام کنند.