دولت وحدت ملی لیبی در بیانیهای رسمی خبر درگذشت تیمسار «محمد الحداد» رئیس ستاد ارتش این کشور و چهار تن از همراهان وی را در پی سقوط یک هواپیمای اختصاصی در نزدیکی آنکارا اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه خبری «عین لیبیا»، نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبی در بیانیهای رسمی در صفحه خود اعلام کرد که تیمسار محمد الحداد رئیس ستاد ارتش لیبی در حادثه سقوط یک هواپیمای اختصاصی جان باخته است.
این هواپیما در مسیر بازگشت از آنکارا به طرابلس دچار سانحه شد و همه سرنشینان آن جان خود را از دست دادند.
بر اساس بیانیه نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبی، تیمسار محمد الحداد رئیس ستاد ارتش، تیمسار الفیتوری غریبیل رئیس ستاد نیروهای زمین، سرتیپ محمود القطیوی مدیر سازمان صنایع نظامی، محمد العصاوی دیاب مشاور رئیس ستاد ارتش و محمد عمر احمد محجوب عکاس دفتر رسانهای ستاد ارتش قربانیان این حادثه هستند.
نخستوزیر دولت وحدت ملی لیبی این حادثه را مصیبتی بزرگ و خسارتی سنگین برای این کشور و ارتش آن توصیف کرد.
رسانههای ترکیه پیشتر گزارش داده بودند که ارتباط راداری با هواپیمای فالکون ۵۰ حامل محمد الحداد پس از پرواز از فرودگاه «اسنبوغا» در آنکارا قطع شده است.
وزیر کشور ترکیه اعلام کرد که خدمه هواپیما پیش از قطع ارتباط درخواست فرود اضطراری در منطقه «هایمانا» نزدیک آنکارا داده بودند، اما پس از آن هیچ ارتباطی برقرار نشد.
ساعاتی بعد، مقامات ترکیه خبر یافتن لاشه هواپیما و اجساد سرنشینان آن را تأیید کردند.
دولت لیبی نیز کمیته بحران ویژهای برای پیگیری حادثه تشکیل داد و اعلام کرد هیاتی به آنکارا اعزام خواهد شد تا جزئیات سانحه را بررسی کند.
وزارت کشور لیبی نیز در بیانیهای جداگانه با اندوه فراوان درگذشت محمد الحداد و همراهانش را تسلیت گفت و تاکید کرد که آنان از فرماندهان نظامی ملی بودند که سالها در خدمت وطن تلاش کردند و نقش مهمی در حمایت از ثبات و حفظ نهادهای دولتی داشتند.
همچنین رسانههای لیبی اعلام کردند که هواپیمای سقوطکرده متعلق به این کشور نبوده است بلکه بهصورت اجارهای در اختیار هیات لیبی قرار گرفته بود.