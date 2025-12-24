

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ فرماندار بابل درباره واکنش‌های برخی افراد به طرح توسعه تصفیه‌خانه شیرابه سایت زباله انجیلسی گفت: پیمانکار طرح با تأمین اعتبار حدود ۷۰ میلیارد تومانی اقدامات اجرایی را آغاز کرده است.

سید مصطفی میرتبار، افزود: برخی نسبت به کار‌های عمرانی این طرح اعتراضاتی داشتند که منجر به تجمع در محل شد، اما معتمدین محلی قرار است در جلسه‌ای با نمایندگان مردم و مسئولان، درباره رفع نگرانی‌ها و ادامه پروژه گفت‌و‌گو کنند.

او تاکید کرد: این طرح گامی مهم در حل بحران محیط زیستی است که به دلیل دپوی حجم بالای زباله و تولید شیرابه در سایت ایجاد شده و شهرداری با تلاش‌های خود در پی جبران آسیب‌های گذشته است.

فرماندار بابل ابراز امیدواری کرد با تعامل مردم و مسئولان، این مشکل هرچه سریع‌تر حل شود.

اهالی منطقه انجیلسی بابلکنار با در مقابل ورودی سایت زباله، توسعه تصفیه خانه سایت را بهانه‌ای برای ورود دوباره زباله در این منطقه جنگلی دانسته و خواستار اجرای حکم نهایی مراجع قضایی برای این سایت زباله شده بودند.

حدود ۲۰ ماه قبل بر اساس حکم دادگاه تجدید نظر مازندران ورود هر گونه زباله به سایت انجیلسی ممنوع شد، اما تاکنون مکان جدیدی برای مدیریت پسماند این شهرستان معرفی نشده است