پخش زنده
امروز: -
انرژیهای تجدیدپذیر بهتنهایی قادر به رفع کامل ناترازی برق کشور نیستند، اما بدون تردید مسیر توسعه پایدار صنعت برق کشور از دل تجدیدپذیرها و با مشارکت مردم میگذرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، انرژیهای تجدیدپذیر بهتنهایی قادر به رفع کامل ناترازی برق کشور نیستند، اما بدون تردید مسیر توسعه پایدار صنعت برق کشور از دل تجدیدپذیرها و با مشارکت مردم میگذرد.
این در حالی است که به گفته معاون وزیر نیرو ، طبق برنامهریزیهای انجامشده در حوزه انرژیهای پاک، همزمان با دهه فجر امسال ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور به ۵ هزار مگاوات افزایش خواهد یافت.
جزئیات بیشتر در گزارش جاسم ثمری