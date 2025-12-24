انرژی‌های تجدیدپذیر به‌تنهایی قادر به رفع کامل ناترازی برق کشور نیستند، اما بدون تردید مسیر توسعه پایدار صنعت برق کشور از دل تجدیدپذیر‌ها و با مشارکت مردم می‌گذرد.

این در حالی است که به گفته معاون وزیر نیرو ، طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در حوزه انرژی‌های پاک، همزمان با دهه فجر امسال ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور به ۵ هزار مگاوات افزایش خواهد یافت.

جزئیات بیشتر در گزارش جاسم ثمری