علی غرقی، ورزشکار استان فارس، در جام جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی در هند دو نشان طلا را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ علی غرقی، ورزشکار استان فارس، در پنجمین دوره جام جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی در هند موفق شد همراه تیم ملی ایران در بخش تیمی و همچنین در رشته چرخ تیز به دو مدال طلا دست یابد.

در این رقابت‌ها، علی غرقی ورزشکار توانمند استان فارس، در رشته چرخ تیز با کسب ۳۰۶ امتیاز بالاتر از عراق و سایر کشور‌ها به مقام نخست رسید و مدال طلای این رشته را به دست آورد. همچنین تیم ملی ایران در بخش تیمی نیز با اقتدار قهرمان شد تا غرقی دومین مدال طلای خود را در این مسابقات کسب کند.

پنجمین دوره مسابقات جام جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی با حضور هفت کشور ایران، هند، عراق، بلاروس، اوگاندا، تانزانیا و جمهوری آذربایجان برگزار شد و تیم ملی جمهوری اسلامی ایران در رشته‌های مختلف مهارت‌های فردی و تیمی عملکردی درخشان داشت.

تیم ایران علاوه بر این موفقیت‌ها، در رشته‌های سنگ، میل‌بازی، چرخ چمنی و میل‌گیری سنگین نیز به مقام‌های برتر دست یافت و جایگاه نخست خود را در جدول مدال‌ها تثبیت کرد.