در سالروز شهادت دهمین امام شیعیان جهان، امام هادی(ع)، شهر مشهد و حرم ثامن الحجج(ع)، سیاه پوش و سوگوار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، زائران و مجاوران امروز از دور و نزدیک برای تسلیت شهادت امام هادی (ع) به محضر امام هشتم(ع) مشرف میشوند.

ویژه‌ برنامه شهادت امام هادی (ع)، صبح امروز سوم دی‌ ماه از ساعت ۹:۱۵ با سخنرانی آیت‌ الله سید احمد علم‌ الهدی، امام جمعه مشهد، شعرخوانی سید مهدی موسوی، مرثیه‌ سرایی مهدی نیکبخت و امیر عارف، درحرم رضوی برگزار میشود.

سخنران مراسم شام شهادت امام هادی (ع) نیز حجت‌ الاسلام سید اسماعیل حاتمی خواهد بود و این مراسم با شعرخوانی، مرثیه‌ سرایی و قرائت زیارت جامعه کبیره ادامه خو.اهد یافت.

به مناسبت شهادت امام هادی (ع)، همچنین ویژه‌ برنامه‌ هایی ویژه بانوان زائر و مجاور،شامل سخنرانی و بیان معارف دینی، شعرخوانی آئینی، مرثیه‌ سرایی و تواشیح در رواق نجمه خاتون حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.