برپایی نمایشگاه علم و فناوری بسیج در چهارمحال و بختیاری

برپایی نمایشگاه علم و فناوری بسیج در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مسئول سازمان بسیج علمی و پژوهشی سپاه قمربنی هاشم گفت: این نمایشگاه با حضور پنجاه محصول فناورانه از میان ۱۱۰ طرح و ایده رسیده، برگزار شد.

سرهنگ پاسدار محمدجواد تجویدی افزود: این نمایشگاه به دو بخش دانش‌آموزی و فناوری تقسیم‌بندی شده است.

وی گفت: هدف اصلی از این نمایشگاه شناسایی و حمایت از ایده‌ها و طرح‌های نوآورانه در قالب طرح خیزش و جهش جدید علمی است که توسط سازمان بسیج علمی پژوهشی استان اجرا شده است.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان هم گفت: پیرو مصوبه قرارگاه علمی و پژوهشی استان، امسال جشنواره‌ای با حضور تیم‌های مبتکر و نوآورانه بسیج دانش‌آموزی برگزار خواهد شد.

سرهنگ پاسدار کرم نظری افزود: دانش‌آموزان برتر جشنواره خوارزمی و جابر بن حیان که موفق به کسب عناوین برتر شدند در این نمایشگاه حضور دارند.