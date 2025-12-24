پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرمانده قرارگاه مقابله با سرقت فراجا، در روند بازدید از پلیس استان کرمان، بیان داشت: باید بهگونهای با خریداران اموال مسروقه برخورد شود که دیگر انگیزهای برای خرید اموال مسروقه نداشته باشند.
سردار "نورینژاد" در ادامه با اشاره به نقش اتباع بیگانه در برخی جرائم، تصریح کرد: اتباع غیرمجازی که مرتکب جرم میشوند، باید از کشور طرد شوند تا امنیت عمومی خدشهدار نشود.
وی همچنین بر اهمیت فرهنگ سازی در زمینه خود مراقبتی تأکید و خاطرنشان ساخت: مردم باید مراقبت از اموال خود را بهعنوان یک فرهنگ در زندگی روزمره نهادینه کنند.
فرمانده قرارگاه مقابله با سرقت فراجا، عملکرد استان کرمان در حوزه پیشگیری از سرقت را مطلوب ارزیابی و از تلاشهای فرمانده انتظامی استان کرمان، قدردانی کرد.
سردار "نورینژاد" در ادامه بر لزوم ترویج طرح "نگهبان محله" و استفاده از "سامانه مها" تأکید و بیان داشت: این طرحها باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود تا با مشارکت مردم، امنیت محلات و اماکن در زمینه پیش گیری از سرقت، بیش از پیش تأمین شوند.