به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مرتضی نیکرو، در بازدید از بازار تاریخی قلعه محمود کرمان گفت: بازار قلعه محمود به‌عنوان یکی از عناصر ارزشمند بافت تاریخی شهر کرمان، نقش مهمی در شکل‌گیری هویت جمعی و تاریخی این شهر دارد و حفظ و سامان‌دهی آن ضرورتی انکارناپذیر است.

وی با تأکید بر اهمیت صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی در مسیر توسعه فرهنگی و گردشگری افزود: نگاه ما به بازار‌های تاریخی، نگاهی فراتر از یک فضای کالبدی است و این فضا‌ها به‌عنوان بستر‌های زنده فرهنگی می‌توانند در تقویت هویت تاریخی، افزایش ماندگاری گردشگران و ارتقای کیفیت زندگی شهری نقش مؤثری ایفا کنند.

وی با اشاره به لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: سامان‌دهی بازار قلعه محمود با همراهی و همکاری شهرداری منطقه ۵ کرمان در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود ضمن حفظ اصالت تاریخی، زمینه بهره‌برداری فرهنگی و گردشگری پایدار از این بازار فراهم شود.