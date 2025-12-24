وزیر آموزش‌وپرورش، مدارس سمپاد را فرصتی ارزشمند برای آینده علمی کشور دانست و بر ضرورت تقویت انسجام، ارتقای کیفیت اجرای برنامه‌های درسی و توجه بیشتر به نقش تربیتی مدارس تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی در دیدار با اعضای شورای معاونان سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان، خواستار گفت‌و‌گو و تعامل مستمر با مدیران و معاونان مدارس، به‌ویژه در دوره متوسطه دوم، برای بهبود اجرای برنامه‌های آموزشی شد.

وزیر آموزش‌وپرورش بر تقویت نظارت سازنده، پشتیبانی از نیروی انسانی، تأمین مربی برای همه مدارس سمپاد و هم‌افزایی میان سطوح مدیریتی تأکید کرد و گفت: مدارس استعداد‌های درخشان، در کنار مدارس استثنایی، از سرمایه‌های مهم نظام آموزشی کشور هستند و حفظ و ارتقای جایگاه آنها اهمیت ویژه‌ای دارد.

کاظمی با اشاره به تحولات مثبت صورت‌گرفته در سمپاد، بر حمایت وزارت آموزش‌وپرورش از مسیر توسعه‌ای این سازمان تأکید کرد و خواستار تداوم بازنگری هوشمندانه در فرآیندها، تکمیل نقاط قابل بهبود و گسترش رویداد‌ها و کارسوق‌های سمپاد در متن مدارس شد.

رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان نیز در این نشست گزارشی از مهم‌ترین دستاورد‌های سمپاد در دوره اخیر را ارائه کرد و از افزایش ۲۰۰ درصدی متقاضیان شرکت در جشنواره جوان خوارزمی نسبت به دوره پیش از حضور خود در سمپاد خبر داد.

الهام یاوری گفت: در سال جاری، بیش از ۵۳ هزار دانش‌آموز سمپادی حداقل در یکی از برنامه‌های فراگیر سازمان مشارکت داشته‌اند که نشان‌دهنده گسترش دامنه اثرگذاری فعالیت‌های سمپاد است.

رئیس سازمان سمپاد با اشاره به اصلاح فرآیند آزمون ورودی و کاهش موانع دسترسی دانش‌آموزان مناطق محروم، تصریح کرد: طراحی سئوالات خلاقانه و ناظر بر هوش کلامی، عددی، منطقی، تصویری و فضایی، فرصت برابری برای شناسایی استعداد‌ها در مناطق مختلف کشور فراهم کرده و تعداد دانش‌آموزان دهک‌های درآمدی ۱ تا ۴ که از معافیت کامل شهریه برخوردار شده‌اند، از ۶ هزار و ۹۰۰ نفر به بیش از ۲۰ هزار نفر افزایش یافته است.