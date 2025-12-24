پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل و فرآوردههای کشاورزی شهرداری شهرکرد از اجرای همزمان چهار طرح بازارچه شهری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، هاشمی گفت: در صورت تامین اعتبار ۴ بازارچه در ایام ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۵ آماده بهرهبرداری میشوند.
وی افزو: برای بهبود دسترسی شهروندان به خدمات، ساماندهی فعالیتهای صنفی و ارتقای کیفیت فضاهای عرضه مستقیم کالا، ساخت و راهاندازی چهار بازارچه در نقاط مختلف شهر در دستور کار سازمان قرار گرفته است.
وی با تشریح آخرین وضعیت این طرحها افزود: بازار ولیعصر (عج) هماکنون به پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی رسیده و عملیات اجرایی آن با روند مطلوبی در حال انجام است.
هاشمی گفت: بازارچه بلال در مراحل پایانی عملیات عمرانی قرار دارد و با تکمیل اقدامات نهایی، بهزودی آماده بهرهبرداری خواهد شد.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل و فرآوردههای کشاورزی شهرداری شهرکرد با اشاره به بازارچه منظریه گفت: این بازارچه با ۱۲ غرفه، تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی رسیده و از پروژههای شاخص سازمان محسوب میشود.
وی گفت: بازارچه میرآباد نیز با حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست و تلاش میشود طبق برنامه زمانبندی تعیینشده به مرحله بهرهبرداری برسد.
هاشمی با تأکید بر رویکرد خدمتمحور مدیریت شهری خاطرنشان کرد: برنامهریزی سازمان بر این است که هر چهار بازارچه براساس مانده بودجه سال جاری و مساعد بودن شرایط جوی، در آستانه ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۵ به بهرهبرداری برسند تا خدماترسانی مطلوبتری به شهروندان انجام شود و بخشی از نیازهای آنان در این ایام به شکل ساماندهیشده تأمین شود.