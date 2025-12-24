مرگ دو نفر در آتش سوزی منزل مسکونی در چمستان
آتشسوزی مرگبار در یک منزل مسکونی در چمستان دو فوتی برجای گذاشت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ سخنگوی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: گزارشی مبنی بر وقوع آتش سوزی در یک منزل مسکونی در منطقه آهودشت روستای باغبان کلا چمستان ساعت ۱۸دقیقه بامداد امروز ۳ دی ماه با به مرکز پیام اورژانس شهرستان آمل اعلام شد.
زکریا اشکپور افزود: بعد از دریافت گزارش بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس چمستان به محل حادثه واقع اعزام شد.
او با بیان اینکه در این حادثه دو نفر با هویت مجهول جان باختند، ادامه داد: بررسیهای تکمیلی در این زمینه ادامه دارد.