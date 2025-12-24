خانواده، فرزندآوری و نسبت آن با زندگی امروزی از مهم ترین محورهای برنامه دیشب گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای خراسان رضوی بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، پزشک و کنشگر اجتماعی و مادر پنج فرزند گفت: زیرساخت های اجتماعی جامعه کنونی متاثر از بیش از دو دهه تبلیغات، پذیرای نقش دوگانه مادر بودن و اشتغال و یا مادر بودن و تحصیل نیست و نقش مادری به حاشیه رانده شده است.

دکتر زهرا موحدی نیا دیشب در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای خراسان رضوی افزود: شغلی مهم تر از مادری در جامعه وجود ندارد اما تبلیغ سبک زندگی خاص باعث شده زنان جامعه کرامت لازم را برای نقش مادری متصور نباشند و نقش های دیگر را بر مادری ترجیح دهند، در حالی که فرزندآوری به اندازه همان نقش های اجتماعی برای جامعه سودمند است.

وی با اشاره به برگزاری نشست کنشگران مردمی جمعیت و فرزندآوری کشور در مشهد، ادامه داد: روایت تجربه های زیستی مادران و دغدغه های واقعی آنان که از بطن جامعه برخاسته اند، گفتمان امید و روحیه ایجاد می کند.

پژوهش و تجارب علمی پشتوانه فعالیت کنشگران مردمی جمعیت

کارشناس سلامت مادران معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم در این گفتگو گفت: نشست کنشگران مردمی جمعیت و فرزندآوری فرصتی برای ارائه تجربیات گروههای مردمی است که داوطلبانه به بحث فرزندآوری ورود کرده اند و تجربه های دقیق و علمی خود را ارائه می کنند.

دکتر فاطمه نظری افزود: افراد فعال در این حوزه به صورت تخصصی وارد این عرصه شده اند و پژوهش را ضمیمه کار خود کرده اند، این فعالان حوزه فرزندآوری، مسئله را شناخته اند و علت اصلی را شناسایی کرده اند و راه حل های مناسبی را تجویز می کنند.

این خبر تکمیل می شود ...