لیلا کشاورزی، نخبه علمی و ورزشی استان فارس، در جایزه ملی «جوان سال» با رأی مردمی به عنوان جوان برتر در بخش علمی، نوآوری و کارآفرینی انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ لیلا کشاورزی جوان نخبه علمی و ورزشی استان فارس، در رقابتهای جایزه ملی «جوان سال» توانست با رأی مردمی عنوان جوان برتر سال ۱۴۰۴ در بخش علمی، نوآوری و کارآفرینی را کسب کند.
کشاورزی، متولد ۱۲ بهمن ۱۳۷۶، مخترع، پژوهشگر و دانشجوی رشته پزشکی است که در سالهای اخیر دستاوردهای متعددی در عرصههای علمی و ورزشی در سطح ملی و بینالمللی به ثبت رسانده است.
وی مسئولیت کارگروه هوش مصنوعی و اختراعات سازمان مردمنهاد «جوانان فناوران شهر راز» را بر عهده دارد و در این جایگاه در زمینه توسعه نوآوریهای فناورانه فعالیت میکند.
این نخبه شیرازی پس از انتخاب به عنوان جوان برتر سال گفت: این عنوان افتخاری بزرگ و مسئولیتی سنگینتر برای ادامه مسیر خدمت به کشور است و موفقیتهای خود را مرهون حمایت خانواده و همراهی استادان میدانم.
کشاورزی علاوه بر فعالیتهای علمی، در رشته ورزشی تکواندو نیز مقامهای معتبر آسیایی و جهانی دارد و همزمان در دو عرصه علم و ورزش به موفقیتهای قابل توجهی دست یافته است.
وی همچنین بهعنوان بانوی تأثیرگذار سازمان جهانی یونیسف و نماینده جوانان آسیایی در سازمان ملل شناخته میشود. سال گذشته نیز مدال طلای رقابت جهانی خود را در مراسم گلریزان آزادسازی زندانیان جرائم مالی غیرعمد اهدا کرد.
کشاورزی با تأکید بر مسئولیت اجتماعی نخبگان بیان کرد: دانش و افتخار زمانی ارزشمند است که در مسیر کاهش آلام انسانی و کمک به همنوعان به کار گرفته شود.
انتخاب لیلا کشاورزی به عنوان جوان برتر سال، الگویی الهامبخش برای نسل جوان کشور در مسیر تلاش علمی، مسئولیت اجتماعی و حضور مؤثر در عرصههای بینالمللی است