فرماندار کاشمر بر صیانت از حریم رودخانه‌ها و برخورد قاطع با ساخت‌ و ساز‌های غیرمجاز در مسیل‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، محمد قربانی در بازدید از تعدادی از مسیل‌ها، آبراه‌ها و حریم رودخانه‌های عبوری از سطح شهر گفت: به دلیل افزایش جمعیت، گسترش محدوده‌های شهری و در برخی موارد ضعف نظارت، شاهد ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در بستر و حریم مسیل‌ها هستیم.

وی افزود: تصرفات غیرقانونی در حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها می‌تواند در صورت بروز سیلاب، خسارات جبران‌ناپذیری به جان و مال مردم وارد کند و امنیت عمومی را به خطر اندازد.

فرماندار کاشمر با اشاره به مصوبات شورای حفاظت از ادامه داد: بر اساس قوانین و مقررات موجود، برخورد قاطع و بدون اغماض با هرگونه ساخت‌ و ساز در بستر و حریم مسیل‌ها در دستور کار قرار دارد و دستگاه‌های متولی موظف‌اند اقدامات قانونی لازم را با جدیت دنبال کنند.

وی گفت: دستگاه‌های مسئول باید هرچه سریع‌تر نسبت به رفع موانع، آزادسازی و بازگشایی مسیل‌ها اقدام کنند تا جریان طبیعی آب برقرار شده و از بروز خسارات احتمالی در زمان بارش‌ها جلوگیری شود.

قربانی افزود: حفظ حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها یک وظیفه عمومی است و همکاری همه دستگاه‌ها در کنار همراهی شهروندان در رعایت قوانین، نقش مهمی در کاهش خطرات ناشی از حوادث طبیعی خواهد داشت.