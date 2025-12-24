به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان نشست تشکیل هیئت اجرایی انتخابات شورای شهر شهرستان جیرفت با حضور فرماندار، اعضای حقوقی هیئت اجرایی، اعضای هیئت نظارت بر انتخابات و معتمدان شهرستان، برگزار شد.

در این جلسه پس از برگزاری فرآیند قانونی رأی‌گیری؛ اعضای اصلی غلام محمد حیدری، سیدحسین طیبی، مظفر سیدی، حسین مراد کریمی، علی‌اکبر بیگ زاده، علی امیری دوماری، ابوالقاسم کامیابی، ابراهیم محمدی به‌عنوان معتمدان اصلی هیئت اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر‌های شهرستان جیرفت انتخاب شدند.

علی سیستانی، علی روزپیکر، محمدچهارشنبه‌پور، نوروز سالاری و محمود مهنی نیز به عنوان معتمدان علی‌البدل هیئت اجرایی انتخابات معرفی شدند.