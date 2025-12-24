پخش زنده
امروز: -
رئیس دفتر اتاق بازرگانی در شرق کرمان گفت: با وجود بیش از ۴۰۰ واحد بستهبندی و سردخانه خرما، شرق استان کرمان و شهرستان بم به هاب صادراتی این محصول در کشور تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، حامد بدرآبادی در نشست با رایزن بازرگانی و کاردار سفارت بنگلادش، با اشاره به وجود بازار مناسب برای صادرات خرما اظهار کرد: تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه اقتصاد ایران بیتأثیر بر روند صادرات نبوده، اما با اتخاذ روشهای جایگزین توانستیم مسیر رشد را ادامه دهیم.
وی ایران را دومین تولیدکننده و سومین صادرکننده خرما در جهان دانست و بیان کرد: استان کرمان بزرگترین تولیدکننده خرمای ایران است و شهرستان بم با تولید سالانه ۲۰۰ هزار تن خرما، در صدر تولیدکنندگان استان کرمان قرار دارد.
بدرآبادی گفت: شرق استان کرمان و شهرستان بم با وجود بیش از ۴۰۰ واحد بستهبندی و سردخانه خرما، به هاب صادراتی این محصول در کشور تبدیل شده است. ظرفیت بستهبندی و سردخانههای این شهرستان به ۴۰۰ هزار تن میرسد؛ این نشان میدهد بخش قابل توجهی از خرمای تولیدی سایر مناطق نیز برای فرآوری و صادرات به بم منتقل میشود.
رئیس دفتر اتاق بازرگانی در شرق استان کرمان کشاورزی را مهمترین بخش اقتصادی مردم این منطقه اعلام کرد و گفت: عمده خرمای تولیدی بم، خرمای مضافتی است که از ارقام شاخص ایران و جهان محسوب میشود. این خرما با قیمت متوسط و مزیت رقابتی خاص، سالانه به میزان حدود ۱۲۰ هزار تن به ۴۸ کشور در پنج قاره صادر میشود.
وی با اشاره به رقابت کشورهایی، چون امارات، عربستان، مصر و مراکش در بازار جهانی، خاطرنشان کرد: خرمای مضافتی بم عمدتاً به صورت تازهخوری بستهبندی و صادر میشود؛ ویژگیای که در میان انواع خرما و رطب کمیاب بوده و در دنیا کمتر دیده میشود.