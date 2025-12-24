به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس داشگاه شهرکرد گفت: با اخذ این مجوز، فرآیند اجرایی برای تأسیس و تجهیز موزه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد آغاز می‌شود. کریمی افزود: هدف از ایجاد این موزه، گردآوری، حفظ، مطالعه و نمایش اموال تاریخی، فرهنگی منقول مجاز است.

وی گفت: روند راه‌اندازی موزه دانشگاه شهرکرد که با همکاری مسئولان از سال‌های گذشته آغاز شده، گام مهمی برای غنای فرهنگی و علمی دانشگاه شهرکرد و ایجاد فضایی برای تحقیق، آموزش و بازدید عموم علاقه‌مندان است.