کنسرت گروه موسیقی «خوشنوا» فردا پنجشنبه ۴ دی ماه از ساعت ۱۹:۳۰ در سالن اصلی برج آزادی به روی صحنه میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این اجرا به خوانندگی شکیب بهینآیین و سرپرستی آوا منبری بر بازخوانی قطعات محبوب موسیقی پاپ با تنظیمهایی تازه، مدرن و متناسب با اجرای زنده تمرکز دارد.
کنسرت گروه موسیقی «خوشنوا» با تهیهکنندگی آکادمی موسیقی خوشنوا و به مدیریت محمدرضا عتیقی در این کنسرت با تکیه بر اجرای منسجم گروهی، تنظیمهای امروزی و توجه به کیفیت هنری، فضایی پویا و شنیدنی خلق میکند.
رسیتال پیانو در تالار رودکی
رسیتال پیانو رامین رضایی نوازنده پیانو نیز فردا پنجشنبه ۴ دی ماه ساعت ۲۰ با اجرای آثاری از باخ، بتهوون، امینالله حسین و ژان سیبلیوس در تالار رودکی روی صحنه میرود.
رامین رضایی نوازنده و مدرس پیانو، تاکنون اجراهای متعددی در ایران و کشورهایی همچون فنلاند، ایتالیا، آرژانتین و ... را دارد و قرار است در این کنسرت، قطعاتی از آهنگسازان ایرانی و جهانی بنوازد.
بر این اساس «سوئیت فرانسوی شماره یک در رِ مینور» اثر یوهان سباستین باخ، «سونات پیانو شماره ۲۳ در فا مینور، اپوس ۵۷» اثر لودویگ وان بتهوون، اپوس ۳۵ شماره یک از «افسانه ایرانی» به آهنگسازی امینالله حسین و اپوس (شماره اثر) ۵۷ شماره چهار از قطعه «درخت صنوبر» از ساختههای ژان سیبلیوس، قطعاتی است که در این کنسرت پیش روی مخاطبان قرار میگیرد.
«شب اُپرای آذربایجان» در تالار وحدت
کنسرت ارکستر «آلنام» به رهبری وحید علیپور با عنوان «شب اُپرای آذربایجان»، پس از دو اجرا، جمعه ۵ دی ماه ساعت ۲۱:۳۰ برای سومین بار در تالار وحدت برگزار میشود.
این کنسرت به خوانندگی مسعود امیرسپهر و همراهی گروه کُر آوازی «هم سُرا» به رهبری کیانا خواجه روی صحنه میرود.
در این کنسرت منتخبی از قطعات فولکلور و آثاری از اُپراهای آذربایجانی «کوراوغلو»، «آرشین مال آلان» و «اواولماسین بو اولسون» با تنظیم جواد آبراهان پیش روی مخاطبان قرار میگیرد.
در این اجرا محمدرضا عرفانی تکنواز کمانچه، بهراد سوخکیان کنسرت مایستر و علی سیدزاده تکنواز تار آذربایجانی هستند.
رونمایی از ۲ کتاب موسیقی
آیین رونمایی از کتابهای «ردیف آوازی استاد اسماعیل ادیب خوانساری» و «ده قطعه برای نی (اثر استاد حسن ناهید)» با آوانگاری احمد پرواز، امروز چهارشنبه سوم دی ساعت ۱۹ در سالن آموزش شرکت نفت شهرستان گچساران برگزار میشود.
در این آیین علیاکبر شکارچی آهنگساز و نوازنده کمانچه و شهاب مِنا نویسنده، پژوهشگر موسیقی و ناشر حضور داشته و سخنرانی میکنند.
کتابهای «ردیف آوازی استاد اسماعیل ادیب خوانساری» و «ده قطعه برای نی (اثر استاد حسن ناهید)» به تازگی توسط نشر خُنیاگر منتشر شدند.
در مقدمه ناشر بر کتاب «ردیف آوازی استاد اسماعیل ادیب خوانساری» آمده است: در کتاب «ردیف آوازی استاد اسماعیل ادیب خوانساری» به بحث مفصلی درباره «مفهوم ردیف» و «ردیف یا ناردیفبودن» مجموعههای تدوینیافته توسط استادان قدیم و معاصر موسیقی دستگاهی و اطلاق یا عدم اطلاق این اصطلاح بر عنوان چنین مجموعههایی بنا بر سیاستهای موسیقایی چهار دهه اخیر پرداخته شده است.
«دیسکوگرافی آثار استاد ادیب خوانساری»، «مشخصکردن گستره صوتی و درجات مُدال گوشهها»، «ویژگیهای متمایز ردیف آوازی استاد ادیب خوانساری»، «گوشههای متمایز در ردیف آوازی ادیب خوانساری»، «فرم در آواز ادیب خوانساری»، «گوشههای فرمال» و «روند ملودی در درآمدهای ادیب خوانساری» از جمله عناوین توضیحات این کتاب است که با مثالهای متعدد نُت ارائه شدهاند.
کتاب «۱۰ قطعه برای نی» اثر زندهیاد حسن ناهید موسیقیدان و نوازنده ساز نی، از ۲ آلبوم صوتی «ابوعطا: سولوی نی حسن ناهید» و «آوای نی، نیِ حسن ناهید» گزینش و آوانگاری شدهاند.
در این کتاب آوانگار طی پیشگفتار خود به بررسی ویژگیهای نینوازی حسن ناهید براساس مضبوطات به جامانده از این هنرمند پرداخته و علاوه بر شرح حال استاد فقید، ۱۹ عکس نفیس و کمتر دیدهشده از وی به اهتمام ناشر گردآوری و ارائه شده است.