به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی قهرمانی افزود: بر اساس استعلامات گرفته شده هیچ‌گونه محموله برنجی در بندر شهید رجایی معدوم یا به دریا ریخته نشده است و چنین ادعایی فاقد هرگونه مستندات میدانی و قانونی بوده و با واقعیت‌های موجود در بنادر کشور مغایرت دارد.

وی گفت: تسهیل و تسریع فرآیند‌های زیست‌محیطی مرتبط با ترخیص و شماره‌گذاری خودرو‌ها با حفظ الزامات قانونی، رفع موانع ناشی از اختلافات سازمان استاندارد، گمرک، بنادر و سایر دستگاه‌های اجرایی و تعیین تکلیف سریع کالا‌های متروکه، دپو شده و بلاتکلیف در بنادر با هدف جلوگیری از خسارت به بیت‌المال و فعالان اقتصادی از جمله مهم‌ترین این اقدامات است.

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان افزود: دستگاه قضایی هنگام برخورد قاطع با تخلفات و مفاسد احتمالی، از تجارت سالم و قانونی نیز حمایت می‌کند.

قهرمانی گفت: بیش از پنج هزار و ۴۶۷ تن محموله برنج معطل مانده در بندر شهید رجایی، تعیین تکلیف و از این بندر خارج شده است.

وی افزود: در سفر‌های استانی رئیس قوه قضاییه، بازدید‌های میدانی از بنادر و اسکله‌ها و نیز صدور دستورات صریح برای حل مشکلات فعالان اقتصادی متجلی شده و اقدامات مهم و اثربخشی نیز در همین چارچوب به اجرا درآمده است.

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان گفت: با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی و معیشت مردم، انتظار می‌رود اظهارنظر‌ها در موضوعات عمومی، بر پایه اطلاعات دقیق، مستند و میدانی مطرح شود تا از ایجاد تشویش در اذهان عمومی جلوگیری شود.

وی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی برای تسهیل تجارت و فرایند‌های مربوط به بنادر و گمرکات به منظور کمک به دولت افزود: مطابق قوانین و مقررات در صورت نقص اسناد یا عدم اخذ مجوز‌های بهداشتی برای مصرف انسانی، کالا‌ها صرفاً از فرآیند‌های قانونی و با نظارت مقام قضایی تعیین تکلیف می‌شوند و در موارد قابل استفاده، برای مصارف ثانویه و صنعتی از جمله صنایع تبدیلی نظیر الکل‌سازی اختصاص می‌یابند و معدوم‌سازی، آخرین و استثنایی‌ترین راهکار است که آن هم ضوابط سخت‌گیرانه خاص خود را دارد.