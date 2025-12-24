به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع بیش از ۳۳ هزار تُن انواع کود اوره تولید مجتمع‌های پتروشیمی پردیس، رازی و لردگان در بین کشاورزان استان طی هشت‌ماهه نخست سال جاری خبر داد.



رضا افراسیابی با اعلام این خبر گفت: در راستای تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، از ابتدای سال جاری تاکنون در مجموع ۲۴ هزار و ۸۲ تُن کود اوره تولیدی مجتمع پتروشیمی پردیس، ۴ هزار و ۵۴۳ تُن کود اوره مجتمع پتروشیمی رازی و ۵ هزار و ۱۷ تُن کود اوره تولیدی مجتمع پتروشیمی لردگان در سطح استان مازندران توزیع شده است.



وی افزود: این کودها پس از ورود به استان، از طریق ۲۸۰ کارگزار توزیع خصوصی و تعاونی‌های تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و بر اساس حواله الکترونیکی صادره، در اختیار بهره‌برداران بخش کشاورزی قرار گرفته است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران با اشاره به گستره توزیع این نهاده‌ها تصریح کرد: کودهای اوره در میان کشاورزان ۲۲ شهرستان استان توزیع شده و تلاش شده است دسترسی عادلانه و به‌موقع بهره‌برداران به نهاده‌های یارانه‌ای فراهم شود.



افراسیابی با تأکید بر اهمیت نظارت بر فرآیند توزیع کودهای یارانه‌ای گفت: هدف اصلی از اجرای این طرح، رساندن نهاده‌ها بدون واسطه به کشاورزان واقعی و جلوگیری از هرگونه انحراف در شبکه توزیع است.



وی در پایان افزود: تأمین پایدار نهاده‌های کشاورزی به‌ویژه کودهای شیمیایی، نقش مهمی در افزایش عملکرد تولیدات و ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی مازندران دارد و این روند تا پایان سال با جدیت ادامه خواهد داشت.