پخش زنده
امروز: -
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع بیش از ۳۳ هزار تُن انواع کود اوره تولید مجتمعهای پتروشیمی کشور در بین کشاورزان استان طی هشتماهه نخست سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع بیش از ۳۳ هزار تُن انواع کود اوره تولید مجتمعهای پتروشیمی پردیس، رازی و لردگان در بین کشاورزان استان طی هشتماهه نخست سال جاری خبر داد.
رضا افراسیابی با اعلام این خبر گفت: در راستای تأمین بهموقع نهادههای کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، از ابتدای سال جاری تاکنون در مجموع ۲۴ هزار و ۸۲ تُن کود اوره تولیدی مجتمع پتروشیمی پردیس، ۴ هزار و ۵۴۳ تُن کود اوره مجتمع پتروشیمی رازی و ۵ هزار و ۱۷ تُن کود اوره تولیدی مجتمع پتروشیمی لردگان در سطح استان مازندران توزیع شده است.
وی افزود: این کودها پس از ورود به استان، از طریق ۲۸۰ کارگزار توزیع خصوصی و تعاونیهای تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و بر اساس حواله الکترونیکی صادره، در اختیار بهرهبرداران بخش کشاورزی قرار گرفته است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران با اشاره به گستره توزیع این نهادهها تصریح کرد: کودهای اوره در میان کشاورزان ۲۲ شهرستان استان توزیع شده و تلاش شده است دسترسی عادلانه و بهموقع بهرهبرداران به نهادههای یارانهای فراهم شود.
افراسیابی با تأکید بر اهمیت نظارت بر فرآیند توزیع کودهای یارانهای گفت: هدف اصلی از اجرای این طرح، رساندن نهادهها بدون واسطه به کشاورزان واقعی و جلوگیری از هرگونه انحراف در شبکه توزیع است.
وی در پایان افزود: تأمین پایدار نهادههای کشاورزی بهویژه کودهای شیمیایی، نقش مهمی در افزایش عملکرد تولیدات و ارتقای بهرهوری بخش کشاورزی مازندران دارد و این روند تا پایان سال با جدیت ادامه خواهد داشت.