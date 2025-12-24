رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: سامانه «اعتبار معاملاتی اشخاص» اطلاعات دقیقی درباره وضع حقوقی و مالی اشخاص ارائه می‌دهد که سبب پیشگیری از برخی جرائم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد کاظمی‌فرد افزود: کاهش مخاطره معاملات، ایجاد شفافیت، تقارن اطلاعات، پیشگیری از اختلاف در معاملات و فراهم آوردن زمینه‌ای برای انجام معاملات امن و اعتبارسنجی دقیق را از جمله مزایای این سامانه است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: هم اکنون ۴۸ بانک، شرکت و سکوی بزرگ از این سامانه بهره می‌برند و اطلاعات مربوط به اعتبار معاملاتی اشخاص را به‌صورت مستمر مورد استفاده قرار می‌دهند.

وی همچنین با اشاره به امکان بررسی ۱۲ وضعیت گوناگون مربوط به اهلیت طرفین معامله در بستر این سامانه افزود: آمار واصله حاکی از این است که در سال ۱۴۰۲ ۲۱ هزار مرتبه و در سال ۱۴۰۳ سه میلیون و ۲۳ هزار مرتبه از سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص استفاده شده که رشد قابل توجهی در مدت مشابه با سال ۱۴۰۲ داشته است.

سامانه «اعتبار معاملاتی اشخاص» توانسته است مورد توجه و استقبال گسترده حقوقدانان و صاحب‌نظران حوزه قضایی قرار گیرد و به‌عنوان ابزار مؤثری در تحقق «حکمرانی قضایی هوشمند» شناخته شود.