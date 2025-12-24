به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛میلیون‌ها نفر در جهان با کلسترول بالا زندگی می‌کنند؛ مشکلی خاموش که خطر بیماری‌های قلبی و سکته مغزی را افزایش می‌دهد. شواهد علمی نشان می‌دهد که خوردن منظم صبحانه می‌تواند به کاهش این خطر کمک کند.

کلسترول بالا یکی از مهم‌ترین عوامل خطر بیماری قلبی و سکته مغزی است. مطالعات نشان داده‌اند افرادی که حداقل سه بار در هفته صبحانه می‌خورند، به‌طور قابل‌توجهی کمتر در معرض بیماری‌های قلبی قرار دارند. شروع روز با یک صبحانه سالم، گام مؤثری برای محافظت از قلب است.

متخصصان تغذیه معتقدند افراد حداکثر تا دو ساعت پس از بیدار شدن صبحانه بخورند، این کار به تنظیم کلسترول و حفظ سلامت قلب کمک می‌کند. افرادی که صبحانه نمی‌خورند در ادامه روز پرخوری می‌کنند و بیشتر به سراغ خوراکی‌های ناسالم می‌روند.

پژوهش‌ها نشان می‌دهد حذف صبحانه با افزایش کلسترول بد (LDL) ارتباط دارد، البته فواید صبحانه سالم فراتر از کلسترول است و مصرف منظم صبحانه سالم می‌تواند خطر ابتلا به دیابت نوع ۲، فشار خون بالا، چاقی، بیماری‌های قلبی و سکته مغزی را کاهش دهد.

میوه‌ها و سبزیجات، مغز‌ها و دانه‌ها، غلات کامل، چربی‌های غیراشباع، فیبر محلول، استرول‌های گیاهی و پروتئین گیاهی، غلات کامل و جو دوسر بهترین انتخاب‌های صبحانه برای کاهش کلسترول هستند.

در مقابل، بهتر است از خوراکی‌های شیرین از جمله شیرینی‌ها و کیک‌ها پرهیز کرد چرا که این خوراکی‌ها سرشار از چربی اشباع و قند افزوده است.