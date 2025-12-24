سرپرست اداره بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی صنعت، معدن و تجارت خوزستان از ساخت اولین مجتمع مدیریت پسماند‌های صنعتی در حومه اهواز در زمینی به مساحت ۱۷ هکتار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامرضا محمدی‌پور گفت: اولین مجتمع مدیریت پسماند‌های صنعتی در حومه اهواز در زمینی به مساحت ۱۷ هکتار برای نخستین بار در استان ساخته خواهد شد.

وی بیان کرد: برای جذب سرمایه‌گذار از یکم تا ۳۰ دی‌ماه جاری فراخوان اعلام شده و امید است سرمایه‌گذار توانمند برای اجرای این طرح ثبت‌نام کند.

محمدی پور می‌گوید: مقرر شده در این مجتمع، ضایعات به محصولات و مواد اولیه مورد استفاده در صنایع تبدیل شود.

مهرام روانبخش، سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان در این خصوص گفت: مدیریت پسماند‌های صنعتی ویژه و بی‌خطرسازی پسماند‌های صنعتی از دیگر اقداماتی است که در این مجتمع انجام خواهد شد.

وی اظهار کرد: برنده فراخوان ضمن اخذ جواز صنعتی باید در بازه زمانی سه سال نسبت به اجرای این طرح اقدام کند.

به گفته روانبخش؛ این جایگاه مجهز به تصفیه‌خانه صنعتی و نیروگاه برق تجدیدپذیر یا نیروگاه تجدیدناپذیر خواهد بود و در نهایت یکی از بهترین مجتمع‌های مدیریت پسماند کشور می‌شود.