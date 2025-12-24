در ۹ ماهه نخست سال جاری ۳۳ نفر بر اثر ابتلا به آنفولانزا جان باختند، اما روند بروز آنفلوآنزا در استان کاهشی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: طی دو هفته اخیر، بروز آنفلوآنزا در استان یزد، روند کاهشی داشته است.

دکتر مسعود شریفی افزود: با عبور از قله موج آنفلوانزا (در هفته دوم آذرماه که بالاترین تعداد موارد مثبت را به خود اختصاص داده بود)، از هفته سوم آذر، روند کاهشی بیماری آغاز شد و این شرایط در هفته پایانی آذر هم ادامه پیدا کرد.

وی اظهار داشت: در هفته گذشته درصد تست مثبت آنفلوآنزا در استان یزد به ۲۳.۸ درصد رسید که با وجود روند کاهشی، این شاخص همچنان درصد بالایی را به خود اختصاص داده و لزوم رعایت آداب بهداشت تنفسی همچنان مورد تاکید می‌باشد.

دکتر شریفی بیان کرد: در ۹ ماهه نخست سال جاری ۳۳ فوت با تست مثبت آنفلوآنزا در استان یزد ثبت شده است.