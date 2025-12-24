به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنا بر اعلام پایگاه خبری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اصفهان در پی پایش زیست‌محیطی شهرستان، این تعداد واحد‌های صنعتی واقع در حومه شهر اصفهان و قهجاورستان به‌علت رعایت نکردن ضوابط زیست‌محیطی و ایجاد آلایندگی هوا، اخطار رفع آلایندگی دریافت کردند و روند اصلاح آنها تا به دست آمدن نتیجه پیگیری می‌شود.

هدف از این اقدام، الزام واحد‌ها به بهبود سیستم‌های فیلتراسیون، کنترل گرد و غبار و بهینه‌سازی فرآیند تولید به منظور کاهش انتشار آلاینده‌ها و جلوگیری از اثرات منفی بر سلامت شهروندان و محیط زیست پیرامونی است.

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اصفهان اعلام کرد روند اصلاح عملکرد این واحد‌های صنعتی به‌طور مداوم پایش خواهد بود و در صورت رفع نکردن آلایندگی، برخورد قانونی قاطع مطابق مقررات اجرا می‌شود.