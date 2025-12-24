پخش زنده
چهار واحد تولید آسفالت و سنگدانهبندی در اصفهان با تخلف آلایندگی هوا اخطار رفع آلایندگی دریافت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنا بر اعلام پایگاه خبری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اصفهان در پی پایش زیستمحیطی شهرستان، این تعداد واحدهای صنعتی واقع در حومه شهر اصفهان و قهجاورستان بهعلت رعایت نکردن ضوابط زیستمحیطی و ایجاد آلایندگی هوا، اخطار رفع آلایندگی دریافت کردند و روند اصلاح آنها تا به دست آمدن نتیجه پیگیری میشود.
هدف از این اقدام، الزام واحدها به بهبود سیستمهای فیلتراسیون، کنترل گرد و غبار و بهینهسازی فرآیند تولید به منظور کاهش انتشار آلایندهها و جلوگیری از اثرات منفی بر سلامت شهروندان و محیط زیست پیرامونی است.
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اصفهان اعلام کرد روند اصلاح عملکرد این واحدهای صنعتی بهطور مداوم پایش خواهد بود و در صورت رفع نکردن آلایندگی، برخورد قانونی قاطع مطابق مقررات اجرا میشود.