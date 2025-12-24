به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: با همه توان و بهره گیری از همه ظرفیت‌های بالقوه برای حفاظت از اراضی، صیانت از اراضی ملی را با جدیت دنبال می‌کنیم.

وی به بررسی پرونده‌های متشکله مربوط به متصرفان اراضی ملی اشاره و اظهار کرد: پیگیری مستمر و هماهنگی بیشتر میان یگان حفاظت و ادارات راه و شهرسازی برای صیانت از حقوق بیت‌المال و جلوگیری از هرگونه تجاوز به اراضی دولتی ضروری و اجتناب ناپذیر است.

نوروزی افزود: با تلاش و همت کارکنان یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان و پشتیبانی عوامل انتظامی در استان اقدامات موثری در خصوص رفع تصرف و جلوگیری از زمین خواری اجرا شده و اقدامات پیشگیرانه لازم به عمل آمده است..