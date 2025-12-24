به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.مدیر کمیته مواکب ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم گفت: ۲۸۰ موکب از ۱۱ تا ۱۳ دی‌ماه در مسیر گلزار شهدای کرمان تا مزار سردار دل‌ها به زائران خدمات‌رسانی خواهند کرد.

مهدی آشورماهانی افزود: با توجه به محدودیت فضا در مسیر طریق‌الشهدا و گلزار شهدای کرمان، ناچار شدیم پیش از موعد، سامانه ثبت‌نام را ببندیم و متأسفانه امکان میزبانی از تعداد بیشتری از موکب‌داران فراهم نشد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر، کمیته مواکب در مرحله آماده‌سازی زیرساخت‌ها قرار دارد و تأمین آب، برق، گاز و سازه‌های مورد نیاز مواکب در حال انجام است تا بتوانیم میزبان شایسته‌ای برای زائران مزار سردار دل‌ها باشیم.

وی با ارائه آماری از استان‌های مشارکت‌کننده گفت: از مجموع ۲۸۰ موکب ثبت‌نام‌شده، مواکبی از استان‌های مختلف کشور حضور دارند که از استان یزد ۴ موکب، البرز یک موکب، بوشهر دو موکب، تهران ۱۳ موکب، خراسان جنوبی ۲ موکب، خراسان رضوی ۵ موکب، خوزستان ۱۳ موکب، فارس ۹ موکب، قزوین ۲ موکب، قم یک موکب، لرستان یک موکب، مازندران یک موکب، هرمزگان ۴ موکب، همدان یک موکب و گلستان یک موکب است

برنامه‌های فرهنگی و هنری سالگرد شهادت حاج قاسم در سطح ملی و بین‌المللی برگزار می‌شود.

آشورماهانی از حضور مواکب بین‌المللی از کشور‌های محور مقاومت از جمله عراق، افغانستان، ترکیه، گرجستان و آذربایجان خبرداد.