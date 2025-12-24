به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی سبزوار با بیان اینکه پیگیر ساخت کشتارگاه صنعتی دام هستیم، گفت: منطقه سبزوار با دارا بودن ۵۲۰ هزار راس دام سبک و ۴۷ هزار راس دام سنگین، یکی از مراکز اصلی تولید گوشت در خراسان رضوی به شمار می‌رود و روزانه ۳۰۰ راس در کشتارگاه فعلی کشتار می‌شود.

ابراهیم رودسرابی اظهار کرد: لیکن امروزه کشتارگاه فعلی که به شیوه سنتی فعالیت می‌کند، مناسب رفع نیاز شهرستان نیست و بهینه سازی آن و همچنین ساخت کشتارگاه صنعتی دام یک ضرورت اساسی است که با حمایت فرماندار شهرستان، آن را مجدانه پیگیری می‌کنیم.