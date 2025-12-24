به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ آسیب یک روز بی تحرکی معادل مصرف ۱۰ پاکت سیگار است.

بدنی که حرکت نکند، در «وضعیت اضطراری خاموش» قرار گرفته و توان بازسازی خود را از دست می‌دهد.

یک متخصص پزشکی ورزشی به افراد شاغل پشت میز نشین توصیه کرد: اگر ناچارید ساعت‌های طولانی پشت میز بنشینید، هر ۴۰ دقیقه از جای خود بلند شوید و چند قدم راه بروید؛ چرا که طبق آخرین تحقیقات، زندگی بدون تحرک روزانه می‌تواند به اندازه مصرف ۱۰ پاکت سیگار به بدن ما آسیب برساند.

پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد بی حرکتی مداوم می‌تواند به اندازه سیگار کشیدن برای بدن آسیب‌زا باشد. متخصصان پزشکی ورزشی نسبت به این تهدید خاموش که سلامت مغز، قلب و روان را تهدید می‌کند هشدار می‌دهند.

عزیزه فرزین مهر، متخصص پزشکی ورزشی درباره آسیب‌های ناشی از کم‌تحرکی در برنامه «به زندگی سلام کن» رادیو سلامت، گفت: طبق آخرین تحقیقات، زندگی بدون تحرک روزانه می‌تواند به اندازه مصرف ۱۰ پاکت سیگار به بدن ما آسیب برساند.

پژوهش‌ها نشان می‌دهد فقط ۹۰ دقیقه کار بدون حرکت باعث افت شدید خون‌رسانی به مغز شده و توان ذهنی و تمرکز را کاهش می‌دهد.

فرزین‌مهر افزود: این بی‌تحرکی مداوم زمینه‌ساز بروز مه مغزی، خستگی مزمن، استرس بالا، افت انرژی، بی‌انگیزگی و حتی نشخوار فکری است.

در واقع بدن در این شرایط، به نوعی در وضعیت اضطراری خاموش قرار می‌گیرد و توان بازسازی خود را از دست می‌دهد.

او به ویژه خطاب به کارمندان، دانشجویان و افراد شاغل پشت میز توصیه کرد: اگر ناچارید ساعت‌های طولانی پشت میز بنشینید، هر ۴۰ دقیقه از جای خود بلند شوید، چند قدم راه بروید، حرکات کششی ساده انجام دهید یا حتی سراغ حرکات «سله او» و «اسکات» بروید. همین اقدامات کوتاه و آسان می‌تواند جریان خون را فعال نگه دارد و از آسیب‌های ناشی از بی‌تحرکی جلوگیری کند.



این متخصص پزشکی ورزشی تأکید کرد: همیشه اولین قدم، مهم‌ترین قدم است. همین حالا برای سلامتی خودتان قدمی بردارید؛ حتی اگر کوچک باشد.