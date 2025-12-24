پخش زنده
ادارهکل هواشناسی استان اردبیل با صدور اطلاعیهای جدی، از کلیه کوهنوردان و طبیعتگردان خواست از پنجشنبه این هفته از صعود به قله سبلان و ارتفاعات استان به طور کامل خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل و به نقل از ادارهکل هواشناسی استان اردبیل، از بعدازظهر پنجشنبه هفته جاری تا دوشنبه هفته آینده، یک سامانه ناپایدار شدید همراه با وزش بادهای تند، بارش برف سنگین و کاهش شدید دید در ارتفاعات سبلان پیشبینی میشود، این شرایط میتواند برای کوهنوردان حتی مجرب نیز مخاطرهآمیز باشد.
بر اساس این اطلاعیه در بازه زمانی یادشده، احتمال یخبندان شدید، طوفانهای ناگهانی و کاهش دما تا سطح خطرناک وجود دارد، بنابراین صعود به قله و حتی ارتفاعگیری در دامنههای سبلان به هیچ عنوان توصیه نمیشود.
برایناساس این هشدار با هدف پیشگیری از بروز حوادث ناگوار و حفظ جان کوهنوردان صادر شده و از عموم علاقهمندان به کوهنوردی درخواست میشود تا با رعایت توصیههای ایمنی، برنامههای خود را به بعد از بهبود شرایط جوی موکول کنند.