پخش زنده
امروز: -
هم اکنون وضعیت ذخیره خون در چهارمحال و بختیاری ۵.۹ روز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل انتقال خون استان با اشاره به این که میانگین ذخیره خون ۷ روز است، گفت: هم اکنون ذخیره خون استان ۵.۹ روز است.
حسین هاشمی با قدردانی از مردم برای اهدای خوب افزود: هماکنون پایگاه انتقال خون فارسان در روزهای شنبه و چهارشنبه، بروجن و شهرکرد همه روزه، مرکز بن در روز پنجشنبه و در شهرستان اردل و لردگان هم مراکز خونگیری به صورت دورهای و چند هفته یکبار فعال است.
وی همچنان از مردم نوعدوست چهارمحال و بختیاری خواست همچنان در اهدای خون به نیازمندان پیشتاز باشند.