کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: از لحاظ دمایی تا پایان هفته، با ماندگاری هوای سرد، دمای کمینه روند افزایشی خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور افزود: امروز شرایط جوی و دریایی پایداری در استان برقرار است.

او افزود: امروز آسمان صاف گاهی با وزش باد و گذر ابر پیش‌بینی می‌شود و دریا نیز آرام و شرایط برای تردد‌های دریایی و انجام اموردریانوردی مساعد خواهد بود.

سی سی پور خاطرنشان کرد: فردا با گذر ابر در آسمان، افزایش سرعت باد‌های شمال غربی برروی خلیج فارس، نیمه غربی تنگه هرمز و جزایر استان بویژه کیش و لاوان پیش بینی می‌شود و سبب متلاطم شدن این مناطق دریایی خواهد شد و توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر غربی استان در نظر گرفته شود.

سی سی پور گفت: روز جمعه تا اوایل هفته آینده، سامانه‌ای بارشی استان‌های جنوبی کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد که جزئیات فعالیت آن، اطلاع رسانی خواهد شد.