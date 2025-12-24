پخش زنده
موالی زاده گفت: با پیگیریهای انجام شده، موفق به دریافت مجوز استخدام ۱۷۸ نیرو در دهیاریهای خوزستان شدیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده با بیان اینکه برای اولین بار در کشور مجوز استخدام ۱۷۸ نفر در دهیاریهای استان خوزستان از طریق آزمون اخذ شده است، اظهار داشت: ما نخستین استان دارای این مجوز هستیم.
وی افزود: پس از خوزستان، سایر استانهای کشور نیز در حال پیگیری و انجام مراحل دریافت این گونه مجوزها هستند.
موالی زاده در ادامه به جزئیات برگزاری آزمون اشاره کرد و گفت: آزمون استخدامی این نیروها به صورت متمرکز و در سطح کشوری برگزار خواهد شد.
استاندار خوزستان درباره زمانبندی ثبتنام و آزمون توضیح داد: ثبتنام متقاضیان از ۱۲ دیماه آغاز میشود و تا ۲۲ دیماه ادامه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: روز برگزاری آزمون نیز پنجشنبه ۱۶ بهمنماه تعیین شده است.