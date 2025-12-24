پخش زنده
مرحله استانی جشنواره قصهگویی با معرفی برترین ها در سمنان به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، درمراسم اختتامیه بیست و هفتمین جشنواره قصه گویی استان سمنان از ۳۱ نفر برگزیده بخشهای مختلف رقابتی در زمینههای قصه گویی علمی، فرهنگی و دینی و مذهبی و روایتهای دفاع مقدس قدردانی شد.
مرتضی مزینانی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان در این مراسم با بیان اینکه یک هزار و ۱۴۴ نفر در مرحله استانی بیست و هفتمین جشنواره بین المللی قصه گویی نام نویسی کردند، تاکید کرد: محورهای جشنواره ۱۳ بخش بود و در مدت دو روز برگزاری آن ۹۲ اثر قصه روی صحنه اجرا شد.
به گفته وی ، امسال برای نخستین بار ۱۵ قصه به زبان انگلیسی در این رویداد اجرا شد
نفرات برتر جشنواره استانی قصه گویی به رقابتهای کشوری راه یافتند.