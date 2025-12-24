پخش زنده
امروز: -
۸ عضو اصلی هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شهرستان همدان معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرماندار همدان در جلسه انتخاب اعضای هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: بر اساس ماده ۴۷ قانون انتخابات و پس از تأیید اولیه توسط هیئت نظارت شهرستان، ۳۰ نفر از معتمدین و شخصیتهای برجسته مناطق همدان، مریانج، جورقان و قهاوند برای انتخاب اعضای هیئت اجرایی دعوت شدند.
مجید درویشی افزود: در این جلسه ۸ نفر به عنوان عضو اصلی و ۵ نفر به عنوان اعضای علیالبدل هیئت اجرایی شهرستان همدان انتخاب شدند.
او تاکید کرد: سیروس نجفی، رضا مقصودخواه، آیتالله شاکری صارم، فاطمه حبیبی، ابوالقاسم الماسی، شهرام شیروانی، سید ناصر محمودی و کامران گردان به عنوان اعضای اصلی هیئت اجرایی معرفی شدند.
فرماندار همدان گفت: وظایف اصلی این هیئت مطابق قانون، تعیین شعب و محلهای اخذ رأی، بررسی صلاحیت داوطلبان و انتخاب مأموران شعب اخذ رأی اعلام شده است.