پخش زنده
امروز: -
چهار واحد صنفی در کاشان با تخلف بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز مهروموم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان کاشان گفت: به کارگیری اتباع غیرمجاز جرم است و هر واحد صنفی که از اتباع غیرمجاز بهعنوان نیروی کار استفاده کند، با دستور قضایی از فعالیت آن جلوگیری میشود.
سرهنگ ایرج کاکاوند با اشاره به اجرای طرح جمعآوری اتباع غیرمجاز افزود: در بازرسی مأموران از ۲۸ واحد صنفی این شهرستان، چهار واحد صنفی با تخلف بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز و بدون مجوز مهرو موم و چهار نفر از اتباع غیرمجاز نیز دستگیر شدند.
وی گفت: اصناف بدانند که بهکارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز جرم است و اگر هم قرار است اتباعی بهویژه در اغذیهفروشیها، سوپرمارکتها و رستورانها بهکار گرفته شوند، باید از افراد دارای مجوز باشند و مراحل آزمایشی و بهداشتی برای آنها طی شود.